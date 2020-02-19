О трудностях с переводом алматинской ТЭЦ-2 на газ рассказал аким

Ранее Сагинтаев рассказал, как в городе будут бороться с машинами, которые очень сильно коптят.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев сегодня в ходе отчетной встречи ответил на вопросы жителей по вопросу улучшения экологической ситуации в мегаполисе, передает zakon.kz.

Градоначальник сообщил, что, учитывая важность вопроса экологии, на второй рабочий день в должности акима мегаполиса им была посещена ТЭЦ-2. Осмотрена работа котлов и рассмотрены возможности перевода ТЭЦ на газ. Начаты переговоры с "Самрук-Казына" и "Самрук-Энерго".

Данный вопрос взят на контроль. В ноябре проведен конкурс, определен подрядчик. В марте-апреле текущего года будут представлены предварительные данные. Специалисты считают, что перевод на газ приведет к увеличению тарифов и потребуется субсидирование, - сказал Сагинтаев.

Аким отметил, что “если надо будет, бюджет пойдет на это тоже, чтобы жители не почувствовали большую нагрузку на бюджет. Здоровье людей важнее".

Неважно какой источник больше загрязняет воздух города. Мы принимаем комплексные меры по решению данного вопроса. Так, мы добились дополнительного финансирования и уже приступили к процессу перевода ТЭЦ-2 на газ. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование, будем его с населением обсуждать и принимать совместное решение, - сказал аким.

Кроме того, Сагинтаев отметил, что параллельно ведется работа по переводу частного сектора с угля на газ. Для этого горожанам оказываются меры поддержки.

Отдельная работа проводится в транспортной сфере.

Отдаем предпочтение закупу автобусов на газе или электроавтобусов. В прошлом году уже запустили 10 электрических автобусов. Конечно, на них выделяется больше субсидий, но здесь речь идет о здоровье наших горожан, - отметил Сагинтаев.

Аким также сообщил о прошедшей встрече с экоактивистами. По итогам встречи создана рабочая группу из числа экоактивистов и специалистов, которая будет вносить предложения по улучшению экологии города.

Мы благодарны горожанам, что они неравнодушны к экологии города и стараются менять ее в лучшую сторону. Предприниматели города создали независимый экологический фонд, который станет площадкой для обсуждения вопросов экологии. Вся эта работа ведется параллельно, принимаются поэтапные решения и мы надеемся, что в скором времени мы достигнем хороших результатов, - сказал аким.

Ранее Сагинтаев рассказал, как в городе будут бороться с машинами, которые очень сильно коптят.

Альберт Ахметов

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