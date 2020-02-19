Назначен новый прокурор Туркестанской области

Его зовут Марат Алиханов.

В Туркестанской области сменился главный прокурор. Им стал Марат Алиханов, передает zakon.kz.

В прокуратуре Туркестанской области подтвердили информацию о том, что Марат Алиханов стал прокурором этой области.

Алиханову 54 года, он уроженец Целиноградской области. Новый прокурор женат, владеет казахским и русским языками. В органах прокуратуры начал работать с 1989 года. В разные годы занимал руководящие должности в управлениях ведомства. До назначения в Туркестанскую область работал первым заместителем прокурора Павлодарской области.

До него должность прокурора области занимал Нургалым Абдиров. После беспорядков в Кордайском районе был назначен прокурором Жамбылской области.

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