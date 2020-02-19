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Опасный вирус убил китайского режиссера и всю его семью

Чанг Кай работал режиссером и продюсером в уханьской киностудии.

Фото : cursorinfo.co.il19 февраля 2020, 14:54

Китайский кинорежиссер Чанг Кай, его сестра, отец и мать умерли от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Семья 55-летнего кинематографиста находилась в Ухани.

Первым недуг почувствовал отец Кая. В январе режиссер пытался положить родственника в больницу, однако все медучреждения города оказались переполнены. Он умер 28 января, предварительно заразив остальных членов семьи. Спустя несколько дней скончалась мать режиссера, после чего он также почувствовал, что заболел.

Кай умер 14 февраля, через несколько часов ушла из жизни его сестра. Супруга кинематографиста находится в тяжелом состоянии.

Перед смертью их госпитализировали, однако врачи не смогли ничем помочь пациентам.

Чанг Кай работал режиссером и продюсером в уханьской киностудии Hubei Film Studios.


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