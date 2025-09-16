#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.54
637.09
6.52
Культура и шоу-бизнес

Умер оскароносный актер и режиссер Роберт Редфорд

умер Роберт Редфорд, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 20:14 Фото: wikipedia/Роберт Редфорд
Один год не дожил до 90-летия известный актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, умер он во сне рано утром 16 сентября в своем доме в Юте.

Редфорд долгие годы был одним из самых востребованных актеров в Голливуде и исполнял главные роли в комедиях, драмах или триллерах. Среди его партнерш по съемочной площадке были Джейн Фонда ("Босиком по парку", 1967), Барбра Стрейзанд ("Какими мы были", 1973), Мерил Стрип ("Из Африки", 1985).

В 1980-м, когда ему было 40 лет, Редфорд впервые выступил в качестве режиссера. Его психологическая драма "Обыкновенные люди" (1980) о трагедии в обеспеченной семье была удостоена четырех "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру. Позднее он снял фильмы "Война за бобовые поля Милагро", "Там, где течет река" и "Телевикторина".

Редфорд также известен как активный защитник окружающей среды, более 30 лет он был попечителем Совета по защите природных ресурсов. Время от времени актеру предлагали баллотироваться на выборах, но он отвергал эти инициативы, отмечая, что разочаровался в политике, пишет NYT.

Ранее сообщалось, что умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Баланс в руках: сколько времени школьник должен проводить за экраном
16:47, Сегодня
Баланс в руках: сколько времени школьник должен проводить за экраном
Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста
16:31, Сегодня
Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста
"Скользкий ты, Леопольд": фанаты Аллы Пугачёвой атаковали Игоря Николаева за пост о старом друге
12:17, Сегодня
"Скользкий ты, Леопольд": фанаты Аллы Пугачёвой атаковали Игоря Николаева за пост о старом друге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: