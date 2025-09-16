Умер оскароносный актер и режиссер Роберт Редфорд

Один год не дожил до 90-летия известный актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, умер он во сне рано утром 16 сентября в своем доме в Юте.

Редфорд долгие годы был одним из самых востребованных актеров в Голливуде и исполнял главные роли в комедиях, драмах или триллерах. Среди его партнерш по съемочной площадке были Джейн Фонда ("Босиком по парку", 1967), Барбра Стрейзанд ("Какими мы были", 1973), Мерил Стрип ("Из Африки", 1985).

В 1980-м, когда ему было 40 лет, Редфорд впервые выступил в качестве режиссера. Его психологическая драма "Обыкновенные люди" (1980) о трагедии в обеспеченной семье была удостоена четырех "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру. Позднее он снял фильмы "Война за бобовые поля Милагро", "Там, где течет река" и "Телевикторина".

Редфорд также известен как активный защитник окружающей среды, более 30 лет он был попечителем Совета по защите природных ресурсов. Время от времени актеру предлагали баллотироваться на выборах, но он отвергал эти инициативы, отмечая, что разочаровался в политике, пишет NYT.

Ранее сообщалось, что умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев.