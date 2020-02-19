Почему Бакауова отпустили под домашний арест

Одной из причин стало ухудшение состояния здоровья.

В пресс-службе Павлодарского областного суда сообщили, что экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова отпустили под домашний арест из-за изменившихся обстоятельств. Одной из причин изменения меры пресечения стало ухудшение его здоровья, передает zakon.kz.

При определении меры пресечения, гособвинение просило арестовать Бакауова из-за того, что тот тогда еще занимал должность акима области, имел широкий круг связей и мог воспрепятствовать объективному разбирательству. Но после того, как его сняли с должности, эти обстоятельства отпали.

Еще одной причиной для изменения меры стало плохое самочувствие Бакауова.

Учитывая эти обстоятельства, а также то, что Бакауов имеет постоянное место проживания в Павлодаре, положительно характеризуется и ранее не судим, следственный судья пришел к выводу, что цели меры пресечения могут быть достигнуты путем применения менее строгой, чем содержание под стражей, - говорится в сообщении.

15 января появилась информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова. Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области.

16 января акимат Павлодарской области сделал заявление по делу в отношении Бакауова, где сообщалось, что они не могут комментировать следственные действия и сообщения об уголовном деле.

17 января аким Павлодарской области Булат Бакауов был арестован на два месяца по обвинению в превышении полномочий.

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что экс-акима поместили под домашний арест.

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