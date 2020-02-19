40 тысяч жителей Алматинской области найдут работу

В этом году объем инвестиций в основной капитал составил 641,2 млрд тенге.

В области сформирован инвестиционный портфель, который содержит 422 проекта с созданием 40 тыс. рабочих мест, сообщил zakon.kz глава региона Амандык Баталов на отчетной встрече с населением.

Среди проектов - завод по переработке руды "Жетысу вольфрамы", птицефабрика "Прима-кус", цементный завод "Алацем".

Также Амандык Баталов в своем докладе отметил, что в прошлом году в регионе введены два крупных мясокомбината - "Империя Фуд" и "Кайынды", за счет этого экспортировано восемь тысяч тонн мяса всех видов. С участием Транснациональной компании "Лукойл" введен завод по производству смазочных материалов.

С реализацией инвесторами из Германии проекта "Жетісу қой" и вводом трех птицефабрик в Илийском, Уйгурском районах экспорт доведут до 25 тыс.тонн мяса в год.

К примеру, с участием транснациональных компаний в области реализуются 9 проектов c объемом инвестиций 156,1 млрд тенге и созданием более 2,2 тыс. рабочих мест. Из них сегодня действуют уже 3 объекта на 53,8 млрд тенге. Еще один крупный проект планируют начать в этом году. Это американское предприятие по переработке мяса, мощностью 500 тысяч голов в год.

В этом году объем инвестиций в основной капитал составил 641,2 млрд тенге. Привлечены иностранные компании. Например, для экономики региона стратегически важным станет новый завод "Тайсон фудс", с открытием которого в регион будет привлечено более 190 миллиардов тенге инвестиций, создано свыше 4000 рабочих мест. Уверен, что вклад в местное производство и социальную сферу будет способствовать улучшению общей социально- экономической ситуации и повышению благосостояния населения, - сообщил Амандык Баталов.

Подчеркнул глава региона и значимость данного объекта в увеличении площади орошаемых земель, поскольку проект кластерного плана, он требует организацию и откормплощадок и выращивание высокопроизводительных сортов корма.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!