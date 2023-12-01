В Алматинской области объем инвестиций в основной капитал вырос на 11%

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Планируемый объем инвестиций в основной капитал составляет 850,4 млрд тенге, ИФО – 107,3%. Между тем за 10 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал области составил 519,2 млрд тенге с ростом на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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