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Беспорядки в Кордае: Пострадавшего аксакала выписали из больницы

Ему стало лучше.

Фото : Pixabay19 февраля 2020, 18:24

Пострадавшего во время беспорядков в Кордайском районе аксакала выписали из больницы, передает корреспондент zakon.kz.

Аксакала Толегена Кудашбаева, которого ранее доставили в больницу Алматы, выписали 18 февраля в связи с улучшением состояния. Сейчас он находится дома, взят под наблюдение врачей по месту жительства. Об этом сообщили в акимате Жамбылской области.

Также в больницах Жамбылской области находятся три пациента. Один из них лежит в Кордайской Центральной районной больнице, его состояние удовлетворительное. Два пациента лежат в городской многопрофильной больнице Тараза. Их состояние тоже удовлетворительное.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля. По официальным данным, погибли 11 человек, пострадали 185. Сгорело 39 домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.

По словам нового акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, сейчас в Кордайском районе стабильная обстановка, продолжаются работы по обеспечению правопорядка.


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