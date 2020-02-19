Изнасилование подростка в селе Абай: экс-полицейский приговорен к 15 годам

Он испортил жизнь мальчику - Умарова.

Экс-полицейский, три года насиловавший подростка в селе Абай, приговорен к 15-ти годам лишения свободы, передает zakon.kz.

Об этом на своей странице Facebook сообщила адвокат Айман Умарова.

Только что огласили приговор бывшему полицейскому - Сейтжапарову Сакену, который систематически насиловал 16-летнего подростка в Туркестанской области. Ему дали 15 лет лишения свободы ( судья Калмагамбетов Касым), - написала она.

Прокурор просил 11 лет. Ему дали 15. Но я считаю, что для такого, как он и 15 лет мало. Он испортил жизнь мальчику, - сказала она.

По ее словам, очень сложно сделать что-то законное в Туркестанской области.

Начиная с 2013 года полицейский С. продолжал насиловать парня, при этом угрожая тем, что если парень расскажет о случившемся кому-либо, он распространит фото и видео интимного характера. При этом периодически вымогал деньги, - рассказывала ранее Айман Умарова.

За прошедшие шесть лет дело по изнасилованию возбуждали неоднократно, однако каждый раз прекращали разбирательство из-за недостаточного количества доказательств.

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