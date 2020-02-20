Снежный коллапс в Усть-Каменогорске: парализовано движение трамваев

60 машин чистят город.

Из-за большого количества снега в областном центре, по информации горожан, сегодня утром не ходили трамваи, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Снегопад, который начался вечером 19 февраля, доставил трудности жителям города.

Я выехала на работу со стороны Прохладной в 8.00. На проспекте Назарбаева трамвайные пути замело напрочь. Автомобилисты, пользуясь ситуацией, едут по рельсам, укатывая их еще больше, — поделилась жительница Усть-Каменогорска Елена. — Первый трамвай я увидела только на Ульбинском мосту — он ехал со стороны улицы Нурмагамбетова по направлению к автовокзалу.

Судя по всему, по этой причине автобусы сегодня переполнены. Кроме того, многие автомобилисты не рискнули отправляться на работу на личном транспорте.

В ТОО "Транспортная компания Усть-Каменогорска", которому принадлежат трамваи, отказались комментировать ситуацию.

По данным КГП "Новая Согра", снегоочистительная техника (60 машин) вышла на улицы в четыре утра. Если проезжую часть очистили от снега, то до тротуаров дело дошло не везде.

В худшем положении оказались жители частного сектора. К слову, в некоторых школах города детям разрешили не идти в школу, несмотря на то, что официальной отмены занятий не было.

Тем временем из-за метели занятия отменили практически во всех районах ВКО.

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