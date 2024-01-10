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Лавина парализовала движение на трассе Усть-Каменогорск – Алтай

лавина завалила трассу в ВКО Фото: пресс-служба ДП ВКО
Полицейские ВКО сопроводили колонну машин, застрявших в пути из-за лавины. Снежная насыпь парализовала движение на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай более чем на два часа, сообщает Zakon.kz.

К самопроизвольному сходу лавины привели осадки и резкая смена температуры воздуха.

"Патрулируя на трассе, сотрудники полиции готовы прийти на помощь в любой ситуации. Не исключением стало и это обращение. Получив сигнал о том, что на 63 км автодороги с горы случился спуск снежного покрова, командир взвода Шахмурат Ержанов сразу же направился на место, где из-за заблокированного проезда уже начали скапливаться автомобили". Пресс-служба ДП ВКО

По возможности, стараясь освободить проезд, полицейский совместно с другими автолюбителями приступили к расчистке дороги. Расширив немного доступ к трассе, капитан полиции Ержанов на своем патрульном автомобиле обеспечил сопровождение колонны из более чем 30 машин до безопасного места, где водители смогли продолжить свой путь.

Нормализовать движение удалось только спустя несколько часов, когда специализированная техника добралась до места и разблокировала проезд от снежного завала.

Полицейские напоминают: "Отправляясь в дальнюю дорогу, обязательно учитывайте погодные и дорожные условия, и если понадобилась помощь, вы всегда можете обратиться на канал 102".

Ранее сообщалось, что более 30 дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды.

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