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Казахстанцы предпочитают жить в городах

Доля городских жителей в общем числе казахстанцев составляет 58,5%.

Фото : zakon.kz20 февраля 2020, 11:02

В Казахстане на 1 января 2020 года в стране проживало уже 18,63 миллиона казахстанцев — на 1,3%, или 236,6 тыс. человек, больше, чем в начале прошлого года, сообщает zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

Примечательно, что естественный прирост при этом составил 269,6 тысячи человек, но 33 тысячи жителей Казахстан "потерял" в результате миграции.

Наибольший рост количества жителей наблюдается в обеих столицах: Нур-Султане (+5,3%) и Алматы (+3,3%). Сокращение населения зафиксировано в шести регионах: Северо-Казахстанской (−1%), Восточно-Казахстанской (−0,6%), Костанайской (−0,5%), Акмолинской (−0,3%), Павлодарской (−0,2%) и Карагандинской (−0,1%) областях.

Как отмечают аналитики, городское население ожидаемо прирастает быстрее сельского. К началу года в городах РК проживало 10,89 млн человек — плюс 1,8% по сравнению с началом прошлого года. Доля городского населения составляет 58,5%, против 58,2% годом ранее.

При этом сокращение численности городских жителей отмечено всего в трех регионах: Алматинской (−1,3%), Павлодарской (−0,2%) и Акмолинской (−0,05%) областях.

Сельское население увеличилось всего на 0,5%, до 7,74 млн человек. Это 41,5% от РК. Сокращение количества жителей сел наблюдается сразу в восьми областях страны.


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