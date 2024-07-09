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Где предпочитают отдыхать казахстанцы

Актау, отдых, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 18:37 Фото: pixabay
В 2023 году был зафиксирован рекорд по числу внутренних туристов в Казахстане. Количество путешественников достигло отметки 9,6 млн человек. Эксперт рассказал, где сегодня предпочитают отдыхать казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Директор по работе с агентствами в Yandex Ads Казахстан Рустам Шакирзянов привел данные, основанные на поисковой активности.

Согласно им, казахстанцы более двух недель тратят на выбор отеля, тура и авиабилетов, причем женщины чаще мужчин ищут информацию о путешествиях: 58% против 42%.

Также летом растет интерес к товарам для путешествий – в том числе к "аптечке туриста", одежде для летнего отдыха, продуктам и товарам для отдыха на природе.

Отмечается, что подготовка казахстанцев к путешествию начинается с поиска жилья. В октябре 2023-го – марте 2024 года 32% будущих путешественников в первую очередь искали информацию о гостиницах, 20% – об авиабилетах, 15% – о турах и 11% – о железнодорожных билетах. При этом поиск туров и билетов на поезда занимал больше всего времени – шесть дней.

Он же назвал самые популярные направления.

"C развитием внутреннего туризма в стране лидирующим направлением стал Актау, на который приходится 64% поисковых запросов. Второе место занимает Туркестан с 11%, а третье место делят Боровое и Капшагай, по 10% каждый. Во все сезоны наибольшей популярностью у казахстанцев пользуются природные достопримечательности. Летом это Ассы и Алматинское озеро, а зимой в тройке лидеров были Барсакельмес, Бесшатыр и урочище Медеу", – отметил Рустам Шакирзянов.

В рейтинге же международных туристических направлений традиционно лидирует Турция. Вьетнам же стал неожиданным фаворитом среди растущих по популярности направлений – интерес к отдыху там увеличился более чем в четыре раза.

Ранее сообщалось, что Алматы, Астана и Шымкент стали лидерами среди внутренних туристических направлений, привлекая 46% всех внутренних туристов". 

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