Еще одного казахстанца осудили в Южной Корее

Его признали виновным в нарушении иммиграционного законодательства.

В Южной Корее осудили казахстанца за нарушение иммиграционного законодательства, передает zakon.kz со ссылкой на корейские СМИ.

Казахстанца приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он предоставил фальшивые документы о статусе беженца примерно 20 иностранцам. За свои услуги он брал от 1 млн вон с человека (834 доллара США).

Вместе с ним по делу проходили два гражданина Южной Кореи, которых обвинили в пособничестве. По решению суда они обязаны выплатить штраф в 3 и 5 млн вон.

Это не первый казахстанец, осужденный в Южной Корее. В начале 2020 года судья округа Чанвон приговорил 21-летнего казахстанца к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за совершение наезда и управление автомобилем без лицензии. Прокуратура запросила для него пять лет лишения свободы, но судья учел тот факт, что подсудимый раскаялся и добровольно вернулся из Казахстана в страну, где совершил преступление. Сам инциденть произошел 20 сентября. В тот день 20-летний казахстанец сбил 7-летнего мальчика, а на следующий день улетел в Казахстан.

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