Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Солдат сбежал из воинской части с оружием и совершил два преступления

Солдат сбежал из армии и совершил преступления, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 16:44 Фото: Zakon.kz
В Актобе осудили парня, сбежавшего из воинской части, сообщает Zakon.kz.

Приговор огласили в военном суде Актюбинского гарнизона. Рядового обвинили в совершении дезертирства с вверенным ему оружием, разбоя и угона авто.

"Судом установлено, что подсудимый М., не выдержав тягот воинской службы, совершил дезертирство с вверенным ему оружием. Далее, во время самовольного оставления части, увидев автомашину, угрожая водителю оружием, потребовал ехать по указанному направлению. После прибытия к месту назначения, завладев верхней одеждой последнего, скрылся", – сообщили в пресс-службе Военного суда.

Примерно в 13:00 того же дня рядового поймали сотрудники военной полиции.

Подсудимый во время досудебного расследования заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Приговором суда рядовой признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Также с осужденного взысканы процессуальные издержки и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевших.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В мае 2024 года в Атырау солдат тоже решил больше не служить и сбежал с оружием

Читайте также

Коммунальщики из Улытауской области нашли покупателя для незаконной продажи служебной Lada
Коммунальщики из Улытауской области нашли покупателя для незаконной продажи служебной Lada
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Казахстанец заразил подругу смертельным заболеванием и поплатился свободой
Ирина Капитанова
Актюбинская область 2024 год Приговоры Военнослужащие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: