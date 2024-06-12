Солдат сбежал из воинской части с оружием и совершил два преступления
Фото: Zakon.kz
В Актобе осудили парня, сбежавшего из воинской части, сообщает Zakon.kz.
Приговор огласили в военном суде Актюбинского гарнизона. Рядового обвинили в совершении дезертирства с вверенным ему оружием, разбоя и угона авто.
"Судом установлено, что подсудимый М., не выдержав тягот воинской службы, совершил дезертирство с вверенным ему оружием. Далее, во время самовольного оставления части, увидев автомашину, угрожая водителю оружием, потребовал ехать по указанному направлению. После прибытия к месту назначения, завладев верхней одеждой последнего, скрылся", – сообщили в пресс-службе Военного суда.
Примерно в 13:00 того же дня рядового поймали сотрудники военной полиции.
Подсудимый во время досудебного расследования заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Приговором суда рядовой признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Также с осужденного взысканы процессуальные издержки и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевших.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В мае 2024 года в Атырау солдат тоже решил больше не служить и сбежал с оружием.
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