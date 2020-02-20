В Туркестанской области введен план "Перехват"

В районе воинской части сосредоточены силы военных и полиции.

На юге Казахстана в связи с ЧП введен план "Перехват", передает zakon.kz.

В ночь на 20 февраля в войсковой части 10216А (населенный пункт Бадам) младший сержант - помощник дежурного по подразделению, пока последний отдыхал, тайно вытащил у него ключи от комнаты хранения оружия, отключил сигнализацию, и вынес оттуда оружие и боеприпасы: АК-74 - 30 единиц, ПМ - 27 единиц, ПМТ - 2 единицы, патроны калибра 5,45 - 420 штук, патроны калибра 9 мм - 24 штуки. Затем незаметно вернул ключи в карман дежурного по подразделению и скрылся в неизвестном направлении.

В пресс-службе главной военной прокуратуры otyrar.kz пояснили, что возбуждено уголовное дело по факту пропажи оружия. Заместитель начальника Шымкентского гарнизона Ермек Шалбаев подтвердил информацию.

Введен план "Перехват". В районе воинской части сосредоточены силы военных и полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!