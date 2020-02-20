Биртанов объяснил, почему казахстанку не пустили на украинский борт

Это стандартная процедура.

Украинский борт вывез из Ухани только одну гражданку Казахстана, вторая - осталась в городе из-за высокой температуры. Министр здравоохранения Елжан Биртанов объяснил, почему это произошло, передает zakon.kz.

По его словам, это стандартная процедура.

Да, действительно, предварительно было заявлено два наших гражданина, но это стандартная процедура. Китайские власти не выпускают температурящих лиц для того, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка осталась там. Разумеется, она будет помещена под наблюдение врачей, мы будем обследовать эту ситуацию. Пока что информации заболела она или нет, у нас нет, - отметил он.

"В тесном контакте с МИД Казахстана за ее здоровьем и за здоровьем других наших граждан следим", - добавил он.

Ранее сообщалось, что состояние девушки, которая прибыла в Алматы, удовлетворительное, температуры нет, жалоб нет. Вторую девушку не выпустили, так как у нее была температура 37 градусов.

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