Батурина теперь не самая богатая женщина России

Теперь первую строчку самых богатых женщин России по версии Forbes занимает Татьяна Бакальчук.

Журнал Forbes опубликовал новые сводки, согласно которым самой богатой женщиной в России стала 44-летняя основательница и владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, передает zakon.kz со ссылкой на spletnik.ru.

С прошлого года бизнесвумен увеличила свое состояние на 400 миллионов долларов, и на сегодняшний день оно составляет 1,4 миллиарда долларов. Таким образом, Бакальчук смогла сместить с первой строчки супругу покойного Юрия Лужкова Елену Батурину, которая занимала первое место в течение последних 14 лет, — с 2019-го ее состояние не изменилось и по-прежнему составляет 1,2 миллиарда долларов.

Увеличить свое состояние Татьяне Бакальчук помог ряд изменений, которые за последний год произошли с ее основным активом. Так, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88 процентов и составил 223,5 миллиарда рублей.

Напомним, что впервые Татьяна Бакальчук попала в список богатейших людей в России в 2018 году: на тот момент ее состояние оценивалось в 600 миллионов долларов. К прошлому году состояние владелицы интернет-магазина выросло почти вдвое, благодаря чему она стала второй женщиной-миллиардером в России.

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