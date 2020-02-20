Рядом с трупом радикала, застрелившего девять человек, нашли тело его матери

У обоих были огнестрельные ранения.

В доме мужчины, подозреваемого в расстреле людей в двух барах в немецком городе Ханау, нашли тело его матери, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Полиция нашла в квартире мертвого предполагаемого преступника — гражданина Германии Тобиаса Р. и его погибшую 72-летнюю мать.

По информации издания, у обоих были огнестрельные ранения.

При этом признаков присутствия на месте третьих лиц нет.

Стрелку было 43 года, он имел право на владение охотничьим оружием. По данным полиции, за несколько дней до преступления он выложил в YouTube видео, где утверждал, что "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу". Он призвал американцев начать борьбу с таким положением вещей.

Подозреваемый руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

Преступник открыл огонь в двух кальянных барах вечером 19 февраля. Затем он приехал на одну из площадей города и продолжил стрелять там, а после скрылся. В результате нападений в городе погибли девять человек, еще пять были серьезно ранены.

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