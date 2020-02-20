В Усть-Каменогорске за день три трамвая сошли с рельсов

Длительный и интенсивный снегопад приводит к тому, что трамвайные пути забиваются, это затрудняет движение вагонов

Обильный снегопад в Усть-Каменогорске привел к трамвайному коллапсу, передает zakon.kz.

Как пишет местный портал yk-news.kz, утром 20 февраля несколько вагонов застряли в снегу на Защите. По словам горожан, трамваи не ходили какое-то время по проспекту Назарбаева. А в соцсетях появилась информация о сошедшем с рельсов трамвае в районе ТД "Валентина".

Также с рельсов сошел трамвай недалеко от перекрестка улиц Казахстан и Кабанбай батыра. Следом за ним скопилась вереница трамваев.

Третий сошедший с рельсов трамвай сфотографировали во второй половине дня. С

Сегодня после 17 часов шла с работы и сфотографировала вагон, который не удержался на рельсах и встретился с березой возле парка Жамбыла. Люди как раз с него сходили. Похоже, что это уже третий за день? Говорят, это происходит из-за того, что колею заваливает снегом. Но ведь весь день снега не было. Получается, что просто вовремя не почистили? - написала очевидец.

"Длительный и интенсивный снегопад приводит к тому, что трамвайные пути забиваются, это затрудняет движение вагонов, — говорится в сообщении акимата. — Тем не менее, трамвайное сообщение в городе не остановлено. Коммунальная техника ведет постоянную очистку путей и переездов".

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