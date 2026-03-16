Трамвайная столица Казахстана: феномен Павлодара и зачем городу транспорт на рельсах

Павлодар – единственный город, где сохранилась и развивается самая большая трамвайная система. За это его называют трамвайной столицей. Здесь на маршруты выходят самые необычные вагоны в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Рельсы в городе – не ностальгия, как в других городах, а действующие пути. В Караганде трамваи ликвидировали еще в 90-х. В 2015-м не стало трамвайного хозяйства Алматы. В итоге электровагоны остались в Усть-Каменогорске, Темиртау и Павлодаре.

1965-1970 гг. Фото: из архива Павлодарского областного историко-краеведческого музея

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Павлодар в 2022 году сказал о необходимости сохранить и модернизировать трамвайный парк и пути:

"Павлодар – один из немногих городов, в котором ходят трамваи. Я считаю, что здесь, в Павлодаре, трамвай нужно сохранить".

В павлодарский городской быт трамвай вписан уже более 60 лет. В 2025 году Трамвайное управление города Павлодара имени Д. Д. Махмудова отметило юбилей. А начиналось все в 1965 году с линии в 11 километров и вагонов для заводской развозки – от кольца на остановке "Пионерская" до проходной. На маршрутах работало 33 вагона. А билет стоил 3 копейки.

Фото: Николай Мохирев

Самые первые павлодарские трамваи давно списаны: ретро-модели остались только на фото. Есть вагоны, которым около 30 лет. Их убирают на запчасти в первую очередь после покупки новых трамваев. Но сохранились и почти антикварные.

"На сегодня наш самый старый вагон КТМ-5М – выпуска 1971 года. Причем он действующий, на ходу. Если в Павлодаре встретите вагон с бортовым номером 53 – знайте, это тот самый". Дамир Таспаев, начальник службы депо

Самый старый вагон в мире с бортовым номером 53, 2025 год. Фото: Жанат Айтказин

Знатоки трамвайной техники добавляют: 55-летний павлодарский вагон номер 53 – самый старый действующий линейный вагон модели КТМ-5М не только в городе или стране, но и в мире. На линии он каждый день.

Первая модернизация трамвая в Казахстане в 2012 году. Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Другой уникальный трамвай – первый модернизированный в стране – вышел на маршрут в Павлодаре в 2012-м. Стоимость обновления – около 15 миллионов тенге. От отработавшего почти два срока 34-летнего "старичка" №82 остались только каркас и тележки.

Вагон до модернизации. Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Оборудование заменили на современное, электронное и энергосберегающее.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

В год такой вагон экономит порядка миллиона тенге.

Внутри салона после модернизации. Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Единственный трамвай-музей в Казахстане – тоже павлодарский. К 20-летию Павлодарского музея литературы и искусства имени Бухар Жырау по городскому маршруту запустили "культурный" вагон, повторяющий вид старинного памятника архитектуры и деревянного зодчества.

Музейные стеллажи в трамвае. Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

В салоне самого оживленного кольцевого маршрута на стеллажах разместили экспонаты, личные вещи деятелей культуры Павлодарского Прииртышья. Гиды рассказывали пассажирам о знаменитых земляках.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

А во Всемирный день музеев в тематическом трамвае могут встретиться лица из иных эпох. В вагоне прокатились Майра Шамсутдинова, Естай Беркимбаев, Иса Байзаков, Жаяу Муса Байжанов, великий Абай, а также поэт и мыслитель XVIII века, личный советник Абылай хана – Бухар Жырау.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Запомнились павлодарцам футбольные трамваи, трамваи-словари, вагон-лекторий. В одном – все о популярном спорте. В другом – лекция "чем удивителен Павлодар". В третьем – аудиоролики о выдающихся исторических личностях казахского народа. Живой отклик вызвали и "трамваи-разговорники": за поездку можно повторить и выучить полезные подборки на казахском языке.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Популярностью пользуется еще один уникальный вагон с бортовым номером 97, расписанный шарами и гирляндами, – прогулочный трамвай. Специально оборудованный вагон-кафе арендуют для обзорной экскурсии или празднования торжества.





А еще по улицам Павлодара ходят именные трамваи в честь знаменитых земляков. Информация о них – в салонах. В проекте "Имя истории" уроженец региона, Герой Советского Союза Канаш Камзин и поэт Султанмахмут Торайгыров, почетные граждане города Джафар Махмудов, Клавдия Арынгазина, Евгений Азаров, Эрнест Соколкин. Трамваям даны имена бронзового призера Олимпийских игр 1998 года Людмилы Прокашевой, мастера спорта международного класса Дарьи Усановой и победителя Азиатских игр Азамата Макажанова, а также журналиста Салауата Темирболатулы. Проект продолжается.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Это уже обычай: знаковые для города и страны события обязательно находят отражение в трамвае. В честь 60-летия Трамвайного управления курсируют два юбилейных вагона.

Фото: transphoto.org

На борту цитата из выступления президента РК. На маршруте и тематический трамвай Ассамблеи народа Казахстана.

А в День благодарности прямо на линии здесь организуют концерт творческих объединений областной АНК. Еще один обязательный весенний праздник – 8 Марта. В этот день в вагонах по традиции пассажиркам дарят цветы.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Не забывая о раритетах, крупнейшее в Казахстане экотранспортное пассажирское хозяйство с самой протяженной путевой сетью планомерно обновляет парк. Из более чем сотни пассажирских вагонов 36 – новые.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Правда, от одних уникальных трамваев пришлось отказаться. В 2011 году в Павлодаре планировали запустить производство сверхсовременных польских вагонов. А пока предприятие должно было их готовить, местные модели временно заменили бы списанными польскими трамваями 1975 года выпуска. Даже предлагалось менять оси старых варшавских вагонов под нашу колею – они изначально не совпадали.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Затем после всех расчетов нашли решение эффективнее. В 2012 году в Павлодаре на IX форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президентов двух стран одним из первых подписанных документов стало соглашение о поставке в Павлодар новых трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

Стали появляться новинки. Современные оранжевые вагоны подарил городу местный завод, затем прибыли трамваи из Минска. Одни за расцветку и внешний вид в народе прозвали "рыжиками", "морковками" и "муравьями". Другие, красно-белые, добавляют праздничного настроения в любое время года яркой вечерней подсветкой.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

"Сегодня парк насчитывает 109 пассажирских вагонов, и еще спецтехника, обслуживающая пути, контактную сеть, а также три снегочиста. Служебный трамвай используется как учебный для новых водителей и утренней развозки сотрудников депо. Двойные составы – система многих единиц, сдвоенные вагоны КТМ ходят только в час пик для заводчан. В последние годы идет постепенное обновление парка. Например, Усть-катавский трамвай 623-й модели – на данный момент 7 вагонов у нас, и 23 вагона 802-й модели – "Белкоммунмаш" (Минск)". Дамир Таспаев, начальник службы депо

Снегочист. Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

В штате 140 водителей трамваев, большинство – женщины. Управлять многотонным гигантом сложнее, чем автомобилем: в случае чего на обочину не съедешь. Водители трамвая делятся на 3 класса. И только ветераны с десятилетиями безаварийного труда, водители 1-го класса, имеют право управлять двойным составом.

"Им управлять тяжелее. Особенно ощутимо осенью, зимой и весной. Тормозим, как в поезде, заранее. Многие не знают, что, если трамвайная дверь пошла на закрытие, она идет до конца и только потом открывается. Не надо совать в закрывающуюся дверь руки, водитель вас увидел, откроет. А самое сложное в работе водителя трамвая – пешеходы в капюшонах и наушниках". Иван Азаренко, водитель 1-го класса

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Если говорить о комфорте, то сегодня это последняя марка низкопольных трамваев. Есть также 7 таких трамваев с подъемниками для маломобильных граждан. Но для многих ближе стук колес КТМ-вагонов из детства. Гости города и туристы смотрят на трамвай как на развлечение. А павлодарцы выбирают удобство: почти половина из числа пассажирских перевозок в городе приходится на трамвай. Ежедневно 50 тысяч пассажиров, в год порядка 15 миллионов человек.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Трамвай не стоит в пробках, вмещает больше, чем автобус. Экологичен, что важно для промышленного города. А по павлодарскоим трамваям горожане привыкли сверять часы: погрешность на маршруте – 1-2 минуты.

"У нас 10 основных маршрутов, которые постоянно курсируют по городу в течение дня. И 9 спецмаршрутов для перевозки работников крупных предприятий и усиления вагонов в часы пик. На некоторых участках города трамваи – единственные пассажирские перевозчики. В день на линию выходит 83 вагона. Регулярность интервала в часы пик – до 3 минут между вагонами, в непиковое время – до 10-15 минут". Сауле Жовба, начальник службы движения

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Цена поездки в любой зоне города 100 тенге безналичной оплатой по электронному терминалу транспортной или банковской картой, либо через приложение. Или 200 тенге наличными. С 2023 года в вагонах бескондукторный режим работы. Штат кондукторов перевели в контролеры.

"В 5:20 выходит на линию первый трамвай, а в 01:07 последний трамвай заходит в депо. На линии контролируется диспетчерами онлайн. Система GPS позволяет видеть, где и с каким графиком идет. При необходимости оперативно вызывается дежурная бригада служб пути, депо или энергохозяйства. Трамвай объезжать и ждать не будет. Неисправности на линии устраняют тут же". Сауле Жовба, начальник службы движения

Молодой специалист работает в депо. Фото: Ирина Ковалева

В коллективе свыше 500 человек. Отличительная черта – династии, начиная от председателя правления АО "Трамвайное управление города Павлодара" имени Д. Д .Махмудова". Муслим Джафарович Махмудов прошел путь от простого сотрудника до руководителя, потомственный работник отрасли. Для него трамвай не просто средство передвижения, а важная часть городской истории и культуры.

Он продолжает дело отца, стоявшего у истоков создания и полжизни отдавшего трамвайной системе Павлодара. Имя Джафара Махмудова носит предприятие. Помимо династий, на предприятии создаются семьи. Эту особенность даже решили поощрить в коллективном договоре.

"Мы сами выбрали этот путь: кто не влюбился в трамвай, не работает в нашем управлении. Мой муж водитель трамвая, мы встретились здесь. Мама – пенсионер трамвайного управления, тоже проработала в службе движения много лет. Родной дядя трудится сварщиком, водителем машины в службе пути. Вышел на пенсию, но продолжает работать. Таких историй много. Семьи создают, дети вырастают, приходят работать. Потому что стабильность: трамвай ходил, ходит и будет ходить". Сауле Жовба, начальник службы движения

А еще в последние годы у трамваев появилось очень много фанатов. Открывают форумы и страницы в соцсетях, ведут разборы моделей. Помимо взрослых, серьезно увлечены и школьники.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

"Идет преемственность поколений. В службе депо один ветеран-электрослесарь вагоноремонтных мастерских работает 44 года – Сабыржан Муханов. Слесари, электрики, ремонтники с большим стажем передают опыт молодежи. Для новичков дело сложное, но в последнее время интерес растет, коллектив молодеет". Дамир Таспаев, начальник службы депо

Трамвай марки КТМ-2, № 9, 1966 год. Фото: из архива трамвайного управления Павлодара

Протяженность путей почти 90 км. По словам акима области Асаина Байханова, еще одну трамвайную ветку в 5 км, огибающую растущий микрорайон Достык на юге города, планируют укладывать в этом году.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Система из двух вагонов, 1978 год. Фото: Николай Мохирев

Проект уже прошел госэкспертизу. Вопрос финансирования будут рассматривать на бюджетной комиссии с привлечение средств из местного бюджета. Трамваи для новой ветки нужны в своем роде уникальные – гибридные вагоны с автономным ходом, которые смогут до 20 км проехать на аккумуляторах и без проводов.

