Поиском сбежавшего с оружием солдата занимается полиция и Нацгвардия

Контрактник до настоящего момента не пойман.

На поиски сбежавшего с оружием военнослужащего-контрактника подняты гарнизоны департамента полиции Шымкента и Туркестанской области, а также Нацгвардия, передает zakon.kz со ссылкой на Spuntik Казахстан.

По словам начальника департамента собственной безопасности МВД Армана Саданова, МВД отреагировало оперативно. Следственная группа начала работать с первой минуты после поступления сигнала.

На поиски данного преступника подняты гарнизоны департамента полиции Шымкента и Туркестанской области, а также Нацгвардия, - сказал журналистам Саданов.

Об инциденте стало известно в четверг. Младший сержант находился в дежурстве и самовольно покинул расположение части.

В комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия. По факту пропажи оружия возбуждено уголовное дело.

В Сети появилась рассылка о том, что помощник дежурного по части 10216 во время боевого дежурства в 4 утра совершил кражу оружия. Указано, что украдено 30 единиц АК-74, 27 единиц 9 мм ПМ (пистолет Макарова), патроны АК - 420 единиц, патроны к ПМ - 48 единиц, травматический ПМ - одна единица, 24 патрона.

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