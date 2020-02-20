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Локальной войной встретили жители Украины самолет из Уханя

Жители города Полтавской области взбунтовались против размещения в местном санатории вернувшихся из Китая.

Фото : МВД Украины20 февраля 2020, 19:33

Медцентр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", что в Полтавской области, должен был принять украинцев на 14 дней для карантина. Однако после этой информации Новые Санжары захлестнули акции протеста, передает zakon.kz со ссылкой на inosmi.ru.

Дошло вплоть до столкновений с силовиками.

На подъездах к городу ночью украинцы заблокировали дорогу межрегионального значения, чтобы не допустить въезда транспорта, направляющегося в санаторий "Новые Санжары". Попытка разблокировать дорогу встретила активное сопротивление, завязалась потасовка. Нескольких активных протестантов в итоге задержали.

Есть несколько задержанных людей, сейчас устанавливаются их личности, им выпишут административные протоколы и, я так полагаю, они будут дома. Я не вижу больших критических ситуаций, — цитирует министра внутренних дел Украины Арсена Авакова РИА Новости.

Оцепление прорвали, но люди не успокоились. В ход пошли горящие покрышки.

МВД Украины предупредило, что попытки помещать размещению эвакуированных сограждан будут прекращены полицией и нацгвардией. По информации украинского телеканала "Наш", сотрудники правоохранительных органов стягивают бронетехнику в поселок, где должны разместить эвакуированных.

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов призвал жителей Санжар вести себя разумно и сдержано. Он уточнил, что ни одного зараженного среди привезенных из Уханя людей нет.

Утром 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя гражданами Украины приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Людей поместили в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области. Однако местные жители, недовольные таким решением, стали устраивать протесты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации и коронавирус не попадет на ее территорию. Он подчеркнул, что нескольких человек не пустили в самолет из-за повышенной температуры, все, кто прилетел, находились в удовлетворительном состоянии. Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Ухани, сообщает RT.

Медицинский центр Новые Санжары находится в одноименном населенном пункте Полтавской области, на берегу реки Ворскла. Санаторий существует около 70 лет. Он находится в 40 километрах от областного центра, в 40 минутах езды от Полтавы.


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