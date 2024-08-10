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В Испании местные жители протестуют против туристов

Протесты против туристов, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 04:08 Фото: pixabay
Жители Барселоны взбунтовались против потока туристов. Волнения начались 9 августа 2024 года. Местные недовольны, что приезжие буквально забирают у них жилье и привилегии, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, волна недовольств и протестов местных жителей, вызванных наплывом туристов, может выйти за пределы Испании и распространиться по всей Европе.

Старший сотрудник проекта ЮНЕСКО по устойчивому туризму Питер Дебрайн сообщил, что 3 и 4 августа почти три тысячи человек вышли на протесты в Барселоне против массового туризма. По его словам, резкое увеличение числа приезжих привело к росту цен на жилье и возникновению ситуаций, которые подогревает недовольство местных жителей.

Местные рабочие в таких местах как Ибица обнаружили, что у них нет иного выбора, кроме как жить в фургонах и палатках из-за нехватки свободного жилья.

Ранее сообщалось, что систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции. На это есть причины.

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