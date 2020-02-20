Мертвых супругов в спальне обнаружили в Акмолинской области

На убийство или ограбление это не похоже.

В одном из частных домов в городе Есиль Акмолинской области спасатели обнаружили погибших супругов, передает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

В полицию и отдел по ЧС Есильского района позвонила местная жительница Елена Науменко. 60-летняя женщина попросила сотрудников взломать дверь в доме ее родственников. Целый день 19 февраля она не могла до них дозвониться, дверь ей тоже никто не открывал.

В доме по улице Тауелсиздик проживали супруги Александр и Надежда Науменко, 1959 годов рождения.

Демонтировав дверь, спасатели обнаружили супругов в спальне на кровати без признаков жизни. Порядок в доме не нарушен, но явно ощущался запах печного дыма, - сообщили в ДП области.

Муж и жена жили вдвоем, семья характеризуется как благополучная. Предварительная версия случившегося - неисправное печное отопление или неправильная эксплуатация печи.

Родственница рассказала, что при встрече 16 февраля Надежда Науменко сетовала: в доме сильно дымит печь. При наружном осмотре тел, признаков насильственной смерти не обнаружено, тела направлены в морг Есильской центральной районной больницы, - заключили в ДП.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, они и установят причину смерти хозяев дома.

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