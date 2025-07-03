В Акмолинской области подросток обнаружил брата-близнеца мертвым

В летней кухне частного дома в селе Кызылсая Зерендинского района Акмолинской области был найден мертвым 13-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, уточняет КТК, мальчика нашел его брат-близнец. В соцсетях пишут, что рядом с телом обнаружили канистру с бензином. Причиной смерти могло стать отравление его парами. В полиции пока от подробностей воздерживаются.

Точную причину трагической гибели ребенка установят эксперты.



"По факту смерти несовершеннолетнего, имевшему место 2 июля в Зерендинском районе, возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти". Ведущий специалист ДП Акмолинской области Алия Билялова

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