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Происшествия

В Акмолинской области подросток обнаружил брата-близнеца мертвым

подросток найден мертвым в летней кухне собственного дома в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 23:03 Фото: Zakon.kz
В летней кухне частного дома в селе Кызылсая Зерендинского района Акмолинской области был найден мертвым 13-летний подросток, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, уточняет КТК, мальчика нашел его брат-близнец. В соцсетях пишут, что рядом с телом обнаружили канистру с бензином. Причиной смерти могло стать отравление его парами. В полиции пока от подробностей воздерживаются.

Точную причину трагической гибели ребенка установят эксперты.

"По факту смерти несовершеннолетнего, имевшему место 2 июля в Зерендинском районе, возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти". Ведущий специалист ДП Акмолинской области Алия Билялова

Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка и мужчина погибли в колодце с мусором на западе Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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