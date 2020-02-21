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В Алматы Toyota снесла светофор и перевернулась на крышу

Очевидцы помогли невредимому водителю выбраться из разбитой машины.

Фото : zakon.kz21 февраля 2020, 07:45

ДТП произошло ночью 21 февраля в Алматы. На пресечении проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева столкнулись автомобили Toyota Camry и Hyundai Creta, сообщает корреспондент zakon.kz.

Со слов очевидцев автомобиль Toyota Camry двигался по улице Сатпаева в западном направлении, Hyundai Creta в восточном.

Водитель Hyundai не уступая дорогу, совершил левый поворот и автомобили столкнулись.

От сильного удара Toyota забросило на Hyundai, затем, продолжая неуправляемое движение, выбросило на обочину, где машина снесла светофор, перевернулась и ударилась о столб другого светофора. После чего вылетела в палисадник, где ее, перевернувшуюся на крышу, наконец остановило дерево.

Очевидцы помогли невредимому водителю выбраться из разбитой машины.

Вызванные на место происшествия медики констатировали, что никому из участников ДТП их помощь не требуется.


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