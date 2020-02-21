Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Таким образом, жители Украины выразили свой протест против размещения соотечественников на карантин в поселке.

Автобусы с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского Уханя, забросали камнями в поселке Новые Санжары, куда их привезли на карантин, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Видео нападения украинцев на автобус с эвакуированными из китайской Ухани соотечественниками выложили в Сеть. На нем видно, как украинцы закидывают камнями автобус, в котором, среди прочего, находятся дети.

Таким образом, жители Украины выразили свой протест против размещения соотечественников на карантин в медицинском центре Национальной гвардии Украины, который расположен в поселке Новые Санжары.

Пассажиры были вынуждены закрывать детей собою, пока собравшаяся снаружи толпа бросала камни в автобус.

Изначально власти не сообщили общественности, куда поместят эвакуированных. Поэтому в ряде регионов Украины начались протесты. В частности, жители Львовской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областей начали перекрывать дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан. Интернет-издание "Украинская правда" сообщила, что под Тернополем местные жители провели молебен против размещения эвакуированных в их регионе.

Президент Украины заверил, что все эвакуированные из Китая украинцы в удовлетворительном состоянии, бактериологической угрозы нет, а власти предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности.

Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус на Украину не попадет, - отметил Зеленский.

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