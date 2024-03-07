Хулиганы камнями закидали автобусы в Шымкенте

Пять автобусов в Шымкенте пострадали от действий хулиганов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 марта Оtyrar.kz, неизвестные на ходу бросали камни в проезжавшие мимо автобусы 149 маршрута в опасном районе Шымкента Таскешу.

"Это было вечером, около 8 часов, уже темно, я услышал, что что-то попало в автобус. Вышел, но уже никого не было, я даже не видел, кто кинул. Окно лопнуло. Это ведь не только материальный ущерб, окно могло быть открыто, а если бы попали в пассажиров?" — рассказал водитель Касымбек Ахметов.

Ущерб нанесен пяти машинам общественного транспорта. Камни в автобусы летели 3 и 5 марта. По предварительным оценкам, на восстановление понадобится больше миллиона тенге. Сейчас транспортники подсчитывают убытки и меняют стекла. В полиции проводят расследование.

"По данному факту сотрудниками Абайского РУП проводится проверка", — рассказали в ДП Шымкента.

По словам транспортников, автобусы по маршрута 149 — единственные, чей маршрут проходит через жилой массив Таскешу. И если хулиганов не найдут и не привлекут к ответственности, автобусники готовы сократить маршрут и отказаться от поездок в опасном направлении, а значит местные жители потеряют возможность недорого проезда.

"Мы обратились в городской отдел транспорта, обратились в Каратауский акимат, если будет продолжаться мы наверное прекратим обслуживать поселок, потому что это вопиющий факт, сегодня три автобуса не вышли на работу, заменяют стекла", — говорит председатель ассоциации "Южавтотранс" Дархан Каюпов.

Ранее сообщалось о другом случае. 5 марта 18-летний житель Петропавловска отомстил стражам правопорядка за выписанный штраф, разбив окна в пункте полиции.