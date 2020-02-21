Российский олигарх планирует купить аэропорт в Казахстане

На рассмотрении находится международный аэропорт в Актау.

Российский инженер и предприниматель Виктор Вексельберг хочет купить аэропорты в Казахстане и Узбекистане, передает zakon.kz.

По информации проекта "Экономическое обозрение стран Восточной и Центральной Европы", холдинг "Аэропорты регионов" (входит в группу компаний "Ренова", принадлежащую олигарху Виктору Вексельбергу) рассматривает возможность покупки аэропортов в Казахстане и Узбекистане.

В частности, в Казахстане россияне хотят купить принадлежащий сейчас турецким инвесторам международный аэропорт в прикаспийском городе Актау, центре нефтедобычи в стране. По Узбекистану возможности приобретения пока рассматриваются, - говорится в сообщении.

Другой российский холдинг, "Новапорт", уже объявил о намерении взять под управление аэропорты Самарканда, Намангана и Ургенча в Узбекистане и провести их реконструкцию.

Виктор Феликсович Вексельберг - российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова".

После покупки "Роснефтью" в октябре 2012 года 50 % компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошел возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.

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