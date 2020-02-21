Аэропорт Актау не продавали российскому холдингу

С 2007 года воздушная гавань передана на 28 лет турецкой компании.

АО "Международный аэропорт Актау" не был продан российской организации, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Лада".

На основании договора доверительного управления государственный пакет акций АО "Международный аэропорт Актау" 28 декабря 2007 года был передан акиматом Мангистауской области в управление ТОО "ATM Grup Uluslararası Havalimanı Yapım Yatırım ve Işletme limited" на 28 лет, который, в свою очередь, может быть продлен, - заявили руководители аэропорта.

В проекте "Экономическое обозрение стран Восточной и Центральной Европы" указывалось, что холдинг "Аэропорты регионов" рассматривает возможность покупки аэропортов в Казахстане и Узбекистане, в частности под прицел попала воздушная гавань Актау.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!