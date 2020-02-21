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Димаш Кудайберген посвятил песню умершей поклоннице

Девушка рассказывала, что сильно хотела попасть на концерт кумира.

Фото : dimashnews.com21 февраля 2020, 13:14

В российской Казани состоялся концерт казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Обладатель уникального голоса, несмотря на плотный график, постарался уделить внимание каждому его поклоннику и поклоннице. Многие специально ради концерта Димаша приехали в Казань, передает zakon.kz.

На концерте Димаш из исполняемых песен посвятил ушедшей из жизни в конце 2019 года Лейсан Саитназаровой. Девушка очень любила творчество Кудайбергена, которое помогало ей морально переносить тяжелое лечение от онкологического заболевания.

Также девушка рассказывала, что сильно хотела попасть на концерт кумира, который проходил в 2019 году в Казани, однако у нее не получилось этого сделать из-за химиотерапии. Об этом узнал сам Димаш Кудайберген и посетил хоспис, навестив Лейсан.

Также особое внимание Димаш на концерте уделил ветерану, которому пожал руку. Музыкант сфотографировался с ним, учтиво сняв темные очки.

Поклонники таланта певца остались в восторге от сольного концерта и оставили не одну тысячу теплых отзывов о выступлении.


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