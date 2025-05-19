Димаш Кудайберген пришел на помощь пожилой поклоннице
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В Астане прошел концерт домбристов Temirlan and Yernat и Mansur Qudaibergen. Там выступил и казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.
По данным аккаунта mysoul_dimash в threads, Әбілмансұр Құдайберген – молодой мультиинструменталист и композитор, брат Димаша Кудайбергена.
Когда талантливого музыканта окружила большая группа фанатов, в давке чуть не пострадала пожилая женщина, но Димаш вовремя обратил на это внимание.
"Миуа апай попала в водоворот зрительской любви к Димашу, и Димаш, увидев это, дал знак, чтобы Миуа апай вывели безопасно и приглядели за ней. Такие незначительные, но очень значимые поступки…", – подписано видео.
Ранее поклонники Димаша Кудайбергена предрекли успех его братишке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript