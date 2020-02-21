Сотни актюбинцев собрались возле ломбардов в Актобе

Возле ломбардов дежурят отряды полицейских. По словам очевидцев, в здании идет спецоперация.

В Актобе в 12 микрорайоне около офиса "Гарант 24 ломбард" собрались десятки актюбинцев. Подобное скопление наблюдается возле конторы "Выгодный займ" по проспекту Молдагуловой. В обоих случаях на месте толпятся люди, дежурят полицейские. Никого из вкладчиков в офис не запускают, передает zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

Возле ломбардов дежурят отряды полицейских. По словам очевидцев, в здании идет спецоперация.

Проводятся проверочные мероприятия. В отношении компании "Гарант 24". Результатов пока нет. Будут проводить следственные действия. Ажиотаж создавать не нужно. Если есть претензии можете обратиться с заявлением в райодел полиции. Вопрос функционирования будет решаться после проведения следственных действий», – прокомментировал представитель следственного управления.

Пришедшие люди говорят, что три дня не могут забрать свои деньги.

Около второго здания "Выгодный займ" подобная ситуация.

Здесь также сообщается, что в ломбарде принимали вклады под 40%, минимальная сумма взноса которых составляла 300 тыс тенге.

К примеру, одна из пенсионерок рассказала, что она получала ежемесячные бонусы в размере 45 тыс. тенге.

По мнению вкладчиков, контора работала законно.

Но сейчас собравшиеся актюбинцы рассказывают, что им не производят обещанные выплаты.

На этот счет ломбард высказался в Сети.

"В связи с закрытием конкурентов сейчас у нас ведутся проверки со стороны госорганов. Мы не можем произвести инкассацию. Просим проявить немного терпения. Мы пока не знаем, сколько это продлится", – такое сообщение опубликовал "Выгодный займ" в Instagram.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!