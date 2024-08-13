В ломбарде Актобе задержали грабителей

С согласия жертвы грабителей оценщик ломбарда вызвал полицейских, сообщает Zakon.kz.

Двое приятелей из Хромтау отдыхали в ночном клубе в Актобе. У входа в заведение они забрали сотовый телефон у другого посетителя и хотели через мобильное приложение оформить на него кредит. В какой-то момент парень выхватил свой мобильник и стал убегать. В районе остановки "Океан" они его поймали и насильно отвели в ломбард, чтобы тот сдал смартфон и отдал им деньги.

Бдительный работник ломбарда заподозрил неладное. Написав на бумаге "102?" он показал запись клиенту. Когда тот кивнул оценщик вызвал полицию и специально тянул время с оформлением телефона дожидаясь приезда полицейских.

Благодаря его оперативным действиям преступников задержали. Выяснилось, что оба имели стабильную работу: один трудился спасателем в частной компании, другой горнорабочим. Вину оба полностью признали и отказались от дачи показаний. Судили их по статье покушение на грабеж. Об этом пишет Telegram-канал "Диапазон".

Потерпевший простил обвиняемых и просил не лишать их свободы. Суд приговорил обоих к 3,5 годам ограничения свободы. В течение этого срока суд запретил им посещать увеселительные заведения. Теперь после работы они должны находиться дома.

Накануне из-за обильного дождя в Актобе в грязевой массе застряла карета скорой помощи.