Форум Mining Club: почему геологоразведкой в РК должны заниматься компании-юниоры

В мире 70% открытий полезных ископаемых делаются именно юниорами.

Развитие рынка юниорских компаний и привлечение инвестиций в геологоразведочную отрасль Казахстана обсудили участники форума Mining Club, состоявшегося в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

В мероприятии приняли участие более 80 юниорских и сервисных компаний в геологоразведке по твердым полезным ископаемым, руководителей и специалистов крупнейших горнодобывающих предприятий Казахстана, представителей профильных ведомств Казахстана, независимых экспертов и торговых миссий иностранных государств.

Организаторами мероприятия выступили юридическая фирма Haller Lomax, геологоразведочная компания Aurora Minerals Group и АО "Национальная Горнорудная Компания "Тау-Кен Самрук", организационный партнер - Lincoln Company. Информационную поддержку обеспечили ИС Параграф и сетевое издание Zakon.kz.

Прежде всего, было отмечено, что юниорские компании, то есть небольшие команды энтузиастов, включающие в себя геологов и финансистов, отличаются от крупных компаний полным отсутствием бюрократии и способностью оперативно принимать решения по тому или иному проекту. И мировая статистика показывает, что за последние 70 лет 70% месторождений золота были открыты именно компаниями-юниорами. А мейджеры, то есть крупные горнорудные компании, которые в 50-60 годах прошлого века были основной движущей силой в сфере открытий новых месторождений, теперь больше ориентированы на добычу и переработку. И соответственно сами мейджеры заинтересованы в развитии юниорного рынка. Потому что именно компании-юниоры профессионально проведут геологоразведку и в последующем подготовят проект для основной сферы деятельности мейджеров.

В условиях нынешнего сокращения числа крупных месторождений в Казахстане критически важно создать благоприятную среду и экосистему для развития рынка юниоров и тем самым обеспечить количественный и качественный рост данной отрасли экономики, восполнив минеральные запасы страны за счет новых месторождений, – сказал партнер Aurora Minerals Group Саид Султанов.

Но, чтобы юниорный рынок продолжал развиваться, государство должно создать все условия для того, чтобы в последующем именно компании-юниоры открывали и увеличивали минерально-сырьевую базу страны. И государство уже приняло новый Кодекс о недрах, где основным моментом является то, что в течение 10 дней можно получить лицензию по принципу – первый пришел, первый получил. На сегодняшний день выдано уже 530 лицензий, и все говорит о том, что их количество будет увеличиваться с каждым днем. Особенно если донести этот документ, свидетельствующий об открытости Казахстана, до зарубежных компаний. Ведь тогда в нашу страну придут не только мейнджеры, но международные юниоры. Соответственно и у нас намного увеличатся шансы на открытие качественных месторождений.

Также на форуме было отмечено, что все присутствующие в зале – это представители бизнеса. А для ведения бизнеса необходимо уверенное понимание развития нашего рынка. И основной посыл клуба Mining Club – это привлечение инвестиций. Ведь все понимают, что если нет денег, то нет и развития геологоразведки.

Основная цель сегодняшней встречи – состыковать инвесторов и наши геологоразведочные компании для того чтобы наш национальный рынок геологоразведки развивался. Для того, чтобы компании-юниоры знали, как это делать, к кому обращаться, поднимать ли деньги на бирже или же обращаться к мейджерам. Мы приняли Кодекс о недрах. Я сам стоял у истоков разработки этого законодательного акта. Он был, как раз нацелен на то, чтобы национальный рынок юниорских компаний возник. У людей, то есть обычных физических лиц, появилась альтернатива для инвестиций. И все эти деньги были направлены на то, чтобы восполнять нашу ресурсную базу. Этот форум наш первый и уникальный опыт. Впервые в Казахстане собираются юниоры, обсуждаются их проблемы, а также проблемы привлечения инвестиций. Они узнают для себя много нового. И мы продолжим устраивать встречи нашего Mining Club для того, чтобы развивать этот рынок. В перспективе мы все же надеемся, что появится большое количество юниорских компаний, которые будут выходить на наши биржи. И будет хорошо, если они будут выходить не только на наши биржи, но и на зарубежные. Это будет означать, что наш рынок зреет, – рассказал представитель компании Haller Lomax Тимур Одилов.

На вопрос о том, насколько активно проявляют интерес к биржам отечественные юниорские компании, спикер ответил, что, во-первых биржа МФЦА только недавно приняли отдельные листинговые правила для юниоров. А на Казахстанской фондовой бирже (KASE), к сожалению отдельных листинговых правил для юниоров нет.

Но как сегодня рассказал член правления биржи KASE, у них есть отдельная площадка, которая малый и средний бизнес может привлекать. И я думаю, что это было полезно для юниоров. Они понимают, что на самом деле вопрос привлечения инвестиций не только в традиционных займах в банках, но есть и совершенно другие источники, – дополнил Тимур Одилов.

Также, во время форума АО "НГК "Тау-Кен Самрук" представила собственную программу финансирования юниоров по разведке твердых полезных ископаемых в нашей стране. Как отметил Председатель Правления данной компании Канат Кудайберген, юниорский рынок – это малый и средний бизнес в горнорудной отрасли. И большое количество малых и средних компаний дает большую стабильность и импульс для развития именно в этой отрасли.

Например, мы часто говорим, что Казахстан владеет всей таблицей Менделеева, но добываем всего 10-15 видов металлов. А на рынке в основном работают очень крупные компании. И хотя они не очень заинтересованы в геологоразведке и заняты больше своим основным бизнесом (то есть, добычей и переработкой), в связи с тем, что уже возникают угрозы истощения запасов, все они начинают создавать геологоразведочные подразделения. Но это скажем так, вынужденная мера. А если будет большой рынок юниорских компаний, которые будут охватывать геологоразведкой те края, где до сих пор ее не проводилось, то конечно крупные компании будут покупать у компаний-юниоров уже готовые дополнительные ресурсы. И это будет еще большим стимулом для развития юниорского рынка. Потому что весь мир сейчас так работает. То есть мы видим потенциал развития юниорского рынка. Не секрет, что существует проблема доступности инструментов финансирования для небольших компаний. Мы, как национальная компания, готовы поддержать перспективные геологоразведочные проекты. В частности, Тау-Кен Самрук рассматривает золотые, медные или цинковые месторождения для реализации пилотного проекта, – сообщил Канат Кудайберген.

Он дополнил, что данное мероприятие призвано именно консолидировать в одном месте представителей всех компаний-юниоров. Обсудить все их проблемы, предложить пути решения, и совместно в дальнейшем реализовывать те программы, которые посчитают наиболее оптимальными. Потому что у каждой компании своя стратегия, свой путь развития в зависимости от ресурсов, объемов и т.д. Но существуют проблемы общие, которые необходимо решать.

Были организационные проблемы с законодательством, но государство пошло навстречу и эти проблемы уже разрешены. Вторая проблема – это обеспеченность кадрами, наукой и т.д. Это мы пытаемся сейчас организовать. И третья проблема – это финансовые ресурсы, к которым сейчас тоже необходимо открыть доступ, чтобы развивать этот рынок, – дополнил Канат Кудайберген.

О привлечении финансирования на бирже в Казахстане более подробно рассказал член Правления KASE, управляющий директор по развитию, бизнеса Кайрат Турмагамбетов. По его словам, одна из основных целей данного мероприятия, как раз и заключается в информировании представителей компаний-юниоров о возможности привлечения финансирования. И KASE предлагает свой опыт, свои финансовые инструменты и возможности.

Есть очень хорошая программа поддержки юниоров. Это то, что делает "НГК "Тау-Кен Самрук". И то, что рассказал Канат Кудайберген, это очень хорошая и важная идея поддержки именно юниорских компаний. Если они будут, как якорный инвестор поддерживать их, то в этом случае они могут вывести их на биржу. И скажем, у нас очень много частных инвесторов. Ведь понятно что институциональные инвесторы в эти компании инвестировать средства не будут, потому что у них есть определенные ограничения – пруденциальные нормативы установленные финрегулятором и т.д и т.д. Но частным инвесторам это будет интересно. Потому что эти компании будут иметь очень хороший рост. Я имею в виду рост в стоимости компаний. Поэтому для меня, если меня рассматривать, как инвестора, эти компании очень интересны. Потому, что зайдя сегодня, скажем по одной стоимости, завтра можно получить стоимость акционерного капитала намного выше, – сказал Кайрат Турмагамбетов.

Спикер отметил, что после его выступления, к нему подходили представители многих компаний, интересовались различными вопросами. И многие предприниматели просто не знают, что есть альтернатива банковскому кредитованию и банковским депозитам. А когда они узнают о биржевых инструментах и предоставляемых ими возможностях, начинают всерьез задумываться и интересоваться этим более тщательно. Но здесь, прежде чем принимать решение, нужно все тщательно взвесить. Ведь это обоюдное движение на встречу друг другу.

Что такое выход на биржу? Это же не просто пришел и получил деньги. Это определенная процедура, когда вы открываетесь полностью. Например, предоставляете всю финансовую отчетность, и она должна быть аудирована аудитором. Если у вас есть какие-то корпоративные новости, например, если на вас наложили какие-то штрафные санкции, то вы должны об этом сообщать на биржу. То есть вся эта информация должна поступать на биржу. А биржа всю эту информацию предоставляет всем остальным участникам рынка, – дополнил Кайрат Турмагамбетов.

В целом, во время встречи ее участники обсудили вопросы логистики юниорских компаний, возможностей привлечения финансирования, меры государственной поддержки развития юниорского рынка, вопросы регулирования и планирования разведки твердых полезных ископаемых, сделки с разведочными активами, результаты государственных мер для развития юниорского рынка сейчас, а также текущие планы и тенденции. Также были рассмотрены особенности листинга юниорских горнорудных компаний на Astana International Exchange: специальный режим для эмитентов и благоприятные условия для инвесторов, истории успеха казахстанского юниора. По итогам форума состоялось пленарное обсуждение проблем развития юниоров.

Владимир Демидов

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