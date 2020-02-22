Американский политик отметила приоритеты сотрудничества Казахстана с США

В Госдепартаменте США отмечают, что стабильная и защищенная Центральная Азия вносит непосредственный вклад в усилия по борьбе с терроризмом.

В новой стратегии Соединенных Штатов в Центральной Азии на 2019-2025 годы особое внимание уделяется безопасности и экономическому сотрудничеству, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

В Госдепартаменте США отмечают, что стабильная и защищенная Центральная Азия вносит непосредственный вклад в усилия по борьбе с терроризмом, поддержку региональной стабильности, укреплению энергетической безопасности и повышению экономического процветания.

Президент Национального комитета по внешней политике США Сьюзен Эллиот отметила важность взаимодействия с регионом Центральной Азии через платформу "C5+1" – формат совместной работы пяти стран региона и США.

Известный американский политик, бывший помощник государственного секретаря США Кондолизы Райс по делам Южной и Центральной Азии считает, что необходимо и дальше расширять потенциал сотрудничества между нашими странами.

Самое главное – это безопасность, потому что Центральная Азия находится недалеко от Афганистана. Мы должны думать о безопасности и военном сотрудничестве. И второе – экономическая кооперация. Надо расширять торговлю. У Казахстана и США есть хороший потенциал, но недостаточное торговое сотрудничество. Самое главное – это безопасность, потому что есть терроризм, есть проблемы в Афганистане и нам надо достигать соглашений для гарантирования безопасности в этом районе, - заявила президент Национального комитета по внешней политике США Сьюзен Эллиот.

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