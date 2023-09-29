Американский посол оценил вероятность визита президента США в Казахстан

На пресс-конференции 29 сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм прокомментировал возможность визита президента США в страны Центральной Азии, в том числе, Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что за более чем 30-летнию историю независимости стран Центральной Азии президенты США никогда не посещали эти государства, в том числе и Казахстан, хотя официальные приглашения были. Посол ответил, что вероятность визита есть.

"Сегодня я не могу ни о чем подобном объявить, но хочу сказать, что такая вероятность есть. Как я уже говорил, существует большой интерес к Казахстану и Центральной Азии со стороны высшего руководства США. Поэтому такая вероятность есть". Дэниел Розенблюм

Ранее состоялся визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в США, где он принял участие в Саммите глав государств "Центральная Азия – США" и выступил с речью.