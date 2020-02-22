Жители Атырау взяли в заложники директора ломбарда

Клиенты требуют вернуть заложенные деньги, машины и недвижимость.

В Атырау в ночь на 22 февраля клиенты взяли в заложники директора ломбарда "Home Avto Invest", сообщает zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По данным издания, вкладчики ломбарда собрались возле офиса 21 февраля с требованием вернуть заложенные деньги, машины и недвижимость. Их не успокоило опубликовано в соцсетях видео с уверениями, что проблем нет и можно забрать вклады в любое время.

Самые решительные пошли на безрассудный шаг и взяли в заложники директора ломбарда.

В настоящее время его держат в одной из квартир пятиэтажного дома возле драмтеатра и обещают отпустить только после того, как им вернут вклады. Во дворе стоят еще несколько авто, забитые клиентами "HOME AVTO INVEST", в основном это молодые люди. Полицейские экипажи тоже периодически присутствуют, но попыток вызволить заложника не наблюдалось.

Днем ранее сообщалось, что в Актобе в 12 микрорайоне около офиса "Гарант 24 ломбард" собрались десятки актюбинцев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!