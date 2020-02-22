Казахстанец Рейхерд выиграл серебро Этапа Кубка мира в Японии

Накануне Этапа Кубка мира в Тазавако во время официальных тренировок спортсменам не разрешили прыгать с трамплинов, поскольку они могли сломаться.

В Японии на горнолыжном курорте Тазавако прошел Этап Кубка мира по фристайлу-могулу, принесший казахстанцам радостную весть. Казахстанец Дмитрий Рейхерд выиграть серебряную медаль в индивидуальном могуле, передает zakon.kz.

В Японии сейчас достаточно теплая погода. Как сообщила в своем Instagram действующая чемпионка мира по фристайлу-могулу казахстанка Юлия Галышева, накануне Этапа Кубка мира в Тазавако во время официальных тренировок спортсменам не разрешили прыгать с трамплинов, поскольку они могли сломаться.

Непросто было спортсменам, в том числе казахстанским, и во время соревнований.

По итогам квалификации опытный Рейхерд занял только 8 место, судьи оценили его проезд по бугристой снежной трассе и выполнение прыжков на 77.88 баллов.

Выступление казахстанца в финале-1 оказалось более успешным- 80.11 баллов и промежуточное 4 место.

В главном финале Дмитрий Рейхерд удостоился от судей 81.62 баллов. Выступавшие после него австралиец Мэтт Грэм и француз Бенжамин Каве сделали очень много ошибок, и не смогли опередить нашего соотечественника, выбыв из борьбы за награды. Лишь титулованный канадец Микаэль Кинсбери смог опередить казахстанца, получив 83.05 балла

Остальные казахстанцы не смогли преодолеть квалификацию. В итоговом протоколе Павел Колмаков стал 22-м, Сергей Романов 39-м, Александр Геберт 43-м.

Добавим, что в женской части соревнований действующая чемпионка мира Юлия Галышева, успешно преодолев квалификацию, в финале-1 заняла 8 место. От 6-й позиции, дающей право побороться за награды в главном финале-2, ее отделило 0,29 баллов. Аяулым Амренова не смогла преодолеть сито отбора. Победу одержала олимпийская чемпионка француженка Пьеррин Ляфонт.

В воскресенье спортсменов ждут соревнования в параллельном могуле.

Этап Кубка мира. Тазавако (Япония). Инивидуальный могул, мужчины.

1. Микаэль Кинсбери (Канада) - 83.05

2. Дмитрий Рейхерд (Казахстан)- 81.62

3. Лорен Дюма (Канада) - 73.07

Альберт Ахметов

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