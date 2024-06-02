Казахстанский гимнаст выиграл "серебро" на этапе Кубка мира

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Казахстанец Дияс Тойшыбек завоевал серебряную медаль в проходящем в словенском Копере этапе Кубка мира Challenge Cup по спортивной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!



По информации Комитета по делам спорта и физической культуры, в упражнении на коне наш спортсмен набрал 14.150 балла.

Первое место занял серебряный призер ЧМ из Украины Илья Ковтун, третье – хорват Матео Жугец.

Ранее сообщалось, что казахстанская таэквондистка стала чемпионкой мира.