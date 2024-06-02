Казахстанский гимнаст выиграл "серебро" на этапе Кубка мира
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Казахстанец Дияс Тойшыбек завоевал серебряную медаль в проходящем в словенском Копере этапе Кубка мира Challenge Cup по спортивной гимнастике, сообщает Zakon.kz.
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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры, в упражнении на коне наш спортсмен набрал 14.150 балла.
Первое место занял серебряный призер ЧМ из Украины Илья Ковтун, третье – хорват Матео Жугец.
Ранее сообщалось, что казахстанская таэквондистка стала чемпионкой мира.
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