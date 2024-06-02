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Казахстанский гимнаст выиграл "серебро" на этапе Кубка мира

Казахстанский гимнаст выиграл серебро на этапе Кубка мира , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 08:25 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Казахстанец Дияс Тойшыбек завоевал серебряную медаль в проходящем в словенском Копере этапе Кубка мира Challenge Cup по спортивной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры, в упражнении на коне наш спортсмен набрал 14.150 балла.

Первое место занял серебряный призер ЧМ из Украины Илья Ковтун, третье – хорват Матео Жугец.

Ранее сообщалось, что казахстанская таэквондистка стала чемпионкой мира.

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