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Медики выяснили, чем запивать тяжелую пищу, чтобы жир не откладывался

Комбинация "напиток плюс спорт" на четверть снижает отложения липидов в печени при употреблении жирной пищи.

Фото : 24сми22 февраля 2020, 13:51

Американские исследователи из Университета Пенсильвании пришли к выводу, что зеленый чай в сочетании с физическими упражнениями крайне полезен для людей с лишним весом, сообщает zakon.kz со ссылкой на knews.kg.

Комбинация "напиток плюс спорт" на четверть снижает отложения липидов в печени при употреблении жирной пищи.

Такие результаты продемонстрировал эксперимент на мышах, в ходе которого грызуны в течение 16 недель питались тяжелой пищей, но при этом получали экстракт зеленого чая и регулярно занимались бегом на колесе.

Мы считаем, что полифенолы зеленого чая взаимодействуют с пищеварительными ферментами, присутствующими в тонкой кишке, и частично подавляют расщепление углеводов, жиров и пищевых белков. Таким образом, если мышь не переваривает жир, он, и связанные с ним калории, проходят через пищеварительную систему и сразу попадают в кал, не откладываясь, - пояснил руководитель исследования Джошуа Ламберт.

Кроме того, получавшие экстракт зеленого чая активные грызуны обладали большей экспрессией генов, связанных с образованием новых митохондрий.

Это открытие поможет лучше понять механизм, с помощью которого полифенолы зеленого чая и физические упражнения, "работая" вместе, уменьшают жировые отложения, отметили специалисты.


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