Какими напитками лучше запивать острую пищу

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, какими нужно запивать острую пищу, чтобы смягчить жжение, сообщает Zakon.kz.

"Потушить пожар" во рту из-за острой пищи можно стаканом молока, йогуртом, рассказала врач для news.ru.

Помимо молочных изделий от жжения во рту после может помочь лимон или лимонный сок. В продукте содержатся натуральные кислоты, уменьшающие эффект остроты.

"Кислота растворяет капсаицин – вещество, которое вызывает жжение. Осторожно с лимоном, чтобы не переборщить, поскольку чрезмерное использование лимонного сока может вызвать раздражение", – рассказала Гусакова.

Также эксперт добавила, что подойдут и несколько капель растительного масла, в том числе оливкового.

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