55-летие музея Боевой Славы в Алматы: вечером был школьный бал, а утром началась война

Многие выпускники школы воевали в составе знаменитой Панфиловской дивизии.

В Казахстанско-российской специализированной школе-лицее № 54 имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова отметили 55-летие музея Боевой Славы, сообщает zakon.kz.

История музея Боевой Славы берет свое начало с 20 февраля 1965 года, и он не случайно находится именно в данной алматинской школе. 21 июня 1941 года здесь был школьный бал, а утром началась война. Многие выпускники этой школы ушли на фронт и так и не вернулись. Известно, что они воевали в составе знаменитой Панфиловской дивизии.

- В музее хранятся подлинные экспонаты, они составляют большую часть материалов музейной коллекции и находятся в хорошем состоянии, - говорит хранитель музея Нина Алдонова. - Это документы, личные вещи, письма и фотографии военных лет, а также каски, аппаратура связистов, стенды, памятные композиции, посвященные морякам, защищавшим морские границы Родины. В музее регулярно проводятся экскурсии для студентов колледжа, учащихся школ, ветеранов войны, гостей учебного заведения.

По словам Нины Алдоновой, часть предметов и макетов оружия сделана руками школьников и их родителей.

В праздничном мероприятии приняли участие ветеран 8-й Гвардейской стрелковой дивизии им. Панфилова Тамара Максимова, внучки Героя Ивана Панфилова - Айгуль и Алуы Байкадамовы, консул Генерального консульства РФ в Алматы Ирина Переверзева и другие.

Завершилось торжество концертом учащихся школы и объявлением о начале республиканского литературно-исторического конкурса сочинений «Письмо с фронта» среди учащихся учебных заведений Казахстана.

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