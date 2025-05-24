Полиция Алматы призывает родителей контролировать поведение выпускников: уже 20 нарушений

Полиция Алматы обратилась к выпускникам и их родителям. Сегодня, 24 мая 2025 года, во многих школах города прозвучал последний звонок. Стражи порядка поздравляют выпускников с этим важным событием и вместе с тем обращают внимание на необходимость соблюдения безопасности, сообщает

Так, последний звонок – это радостный день, и он не должен быть омрачен бедой.

"К сожалению, уже зафиксировано 20 случаев грубых нарушений ПДД выпускниками. Молодые люди высовываются из окон и люков автомобилей, устраивают опасные маневры. Все такие автомашины были остановлены, а водители привлечены к ответственности". Глава Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев

Также к ответственности привлечены и родители – за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

"Убедительно призываем всех соблюдать правила дорожного движения, а родителей – проконтролировать, где находятся их дети и как они добираются домой. Безопасность – превыше всего". Серик Шумаев

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В 2024-2025 учебном году в Алматы обучение завершают более 52 тыс. школьников: 18 491 – ученики 11-х классов и 33 753 – 9-х классов.

По всему Казахстану учебный год завершили 3,9 млн школьников.

Тем временем выпускники устроили беспредел на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД).