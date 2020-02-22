Директор ломбарда в Атырау заявил, что не был в заложниках

В отношении него насильственных мер не зафиксированно.

С 21 февраля в Управление полиции обращаются жители Атырау, которые заявляют о неправомерных действиях мошенников, сообщает zakon.kz.

В настоящее время в отношении ТОО "Гарант24 Ломбард" и ТОО "НурАлиКапитал" проводятся досудебное расследование по ст. 190 УК РК и региональный директор ТОО "Гарант24Ломбард" водворен в изолятор временного содержания.

Что касается информации о взятии в заложники директора ломбарда поясняем: 22 февраля в Управление полиции (УП) обратилась женщина, которая заявила о том, что в одном из домов г.Атырау незаконно удерживают мужчину. Незамедлительно на указанный адрес был направлен СОГ, который доставил мужчину в УП. На данный момент выяснилось мужчина 1995 года рождения является исполнительным директором ТОО "Home Avto Invest", - говорится в сообщении пресс-службы ДП.

С его слов он посетил квартиру в целях ведения переговоров со вкладчиками ТОО. В отношении него насильственных мер не зафиксированно. В данное время он находиться в Управлении полиции. По вышеуказанному факту дает пояснения.

Полиция напоминает о воздержании расспространения недостоверной информации. По всем фактам обращения жителей будет принято законное решение.

Иная информация по ст.201 УПК РК не разглашается.

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