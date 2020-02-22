Казахстанец выиграл "бронзу" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Ему предстоит выступить еще в трех финалах.

В Мельбурне (Австралия) продолжается лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую награду соревнований, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"Бронзу" казахстанский гимнаст завоевал в вольных упражнениях. По итогам своего выступления казахстанец набрал 14,200 баллов.

На первом месте по итогам турнира расположился представитель Кореи Сунхюн Рю. "Серебро" в активе у россиянина Кирилла Прокопьева.

Отметим, что 22 февраля, Карими выступит в еще трех финалах: в упражнениях на перекладине, где спортсмен показал третий результат в квалификации, в упражнения на брусьях (пятый результат) и в опорном прыжке (восьмой результат).

Еще один казахстанский спортсмен Ильяс Азизов стал первым запасным в финалах в упражнениях на коне/махи.





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