Казахстанец выиграл "золото" на этапе Кубка мира по гимнастике
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими 22 февраля стал обладателем золотой медали этапа Кубка мира в Котбусе (Германия), сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, казахстанец стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Карими набрал 14,133 балла. Этот результат позволил ему занять итоговое первое место.
Следом финишировал японец Кацуки Минами – 13,666 балла. Замкнул тройку лучших Никколо Вануччи (Италия) – 13,533.
Ранее казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал "золото" на чемпионате четырех континентов (Four Continents Championships), который проходит с 19 по 23 февраля в Сеуле (Южная Корея).
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