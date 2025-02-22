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Спорт

Казахстанец выиграл "золото" на этапе Кубка мира по гимнастике

Милад Карими выиграл золото на этапе Кубка мира по гимнастике, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 22:12 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими 22 февраля стал обладателем золотой медали этапа Кубка мира в Котбусе (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, казахстанец стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Карими набрал 14,133 балла. Этот результат позволил ему занять итоговое первое место.

Следом финишировал японец Кацуки Минами – 13,666 балла. Замкнул тройку лучших Никколо Вануччи (Италия) – 13,533.

Ранее казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал "золото" на чемпионате четырех континентов (Four Continents Championships), который проходит с 19 по 23 февраля в Сеуле (Южная Корея). 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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