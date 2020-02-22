В Караганде задержан региональный директор "Гарант 24 Ломбард"

Начато досудебное расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В Юго-Восточном отделе полиции Караганды зафиксировано 36 обращений от граждан, которые просят привлечь к уголовной ответственности гендиректора ТОО "Гарант 24 ломбард", сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Его обвиняют в том, что путем обмана и злоупотребления доверием, гендиректор завладел их денежными средствами.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время следственными органами в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан установлен и задержан подозреваемый – 38-летний региональный директор данного предприятия.

Департамент полиции области просит граждан, пострадавших от данного ТОО, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить на телефон – 102.

Ранее были задержаны директор таразского и павлодарского филиалов "Гарант 24 Ломбард".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!