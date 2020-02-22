Мошенницы сдавали несуществующие квартиры в Кокшетау

Получив деньги, "хозяйка" переставала выходить на связь.

Жертвами двух квартирных мошенниц стали 11 акмолинцев. Полицейские раскрыли факт мошенничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИА "Кокшетау Азия".

Предприимчивые женщины размещали на рекламном сайте объявления о долгосрочной аренде квартир. К объявлению прилагались фото. Позвонив по указанному номеру и обсудив условия аренды, доверчивые кокшетауцы, по просьбе "хозяйки" квартиры переводили предоплату. Мошенницы объясняли это большим количеством клиентов и невозможностью приехать в Кокшетау из-за занятости.

Люди переводили необходимые суммы, колебавшиеся от 15 тыс. до 45 тыс. тенге, в зависимости от стоимости аренды.

Получив деньги, "хозяйка" переставала выходить на связь. Данные, указанные в документе, оказались фиктивными.

Только за день в полицию поступило сразу два заявления от жителей городов Степногорск и Акколь, пострадавших от мошенниц.

В рамках оперативно – профилактического мероприятия "Контрафакт", подозреваемые были задержаны по месту жительства в городе Риддер. В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). Женщины водворены в изолятор временного содержания. Также установлено, что на уловку мошенниц попались 11 жителей Акмолинской области.

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