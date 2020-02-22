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Мошенницы сдавали несуществующие квартиры в Кокшетау

Получив деньги, "хозяйка" переставала выходить на связь.

Фото : zavereno.com22 февраля 2020, 18:38

Жертвами двух квартирных мошенниц стали 11 акмолинцев. Полицейские раскрыли факт мошенничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИА "Кокшетау Азия".

Предприимчивые женщины размещали на рекламном сайте объявления о долгосрочной аренде квартир. К объявлению прилагались фото. Позвонив по указанному номеру и обсудив условия аренды, доверчивые кокшетауцы, по просьбе "хозяйки" квартиры переводили предоплату. Мошенницы объясняли это большим количеством клиентов и невозможностью приехать в Кокшетау из-за занятости.

Люди переводили необходимые суммы, колебавшиеся от 15 тыс. до 45 тыс. тенге, в зависимости от стоимости аренды.

Получив деньги, "хозяйка" переставала выходить на связь. Данные, указанные в документе, оказались фиктивными.

Только за день в полицию поступило сразу два заявления от жителей городов Степногорск и Акколь, пострадавших от мошенниц.

В рамках оперативно – профилактического мероприятия "Контрафакт", подозреваемые были задержаны по месту жительства в городе Риддер. В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). Женщины водворены в изолятор временного содержания. Также установлено, что на уловку мошенниц попались 11 жителей Акмолинской области.


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